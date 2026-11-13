Псковский эндокринолог рассказал, как контролировать диабет у детей и можно ли его предотвратить

16:00, 13 ноября 2026, ПАИ

Для контроля сахарного диабета у детей недостаточно только инсулинотерапии. Необходимо также следить за питанием, поддерживать физическую активность и регулярно контролировать уровень глюкозы. При этом современные устройства для мониторинга сахара помогают сделать повседневную жизнь пациентов удобнее, а получить их можно бесплатно. Об этом врач-эндокринолог, заведующий детским эндокринологическим отделением детской областной клинической больницы Олег Соловьёв рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, сегодня детям с сахарным диабетом доступны различные средства контроля заболевания: сенсоры для непрерывного мониторинга глюкозы, тест-полоски и инсулиновые помпы. Всё необходимое оборудование пациенты получают бесплатно.

Однако медицинские устройства и инсулин – лишь часть комплексного контроля заболевания. Важную роль играют правильное питание и физическая активность. Врач рекомендует детям ежедневно ходить пешком не менее 60 минут, а также заниматься спортом и больше двигаться. Это помогает повысить восприимчивость организма к инсулину.

Олег Соловьёв отдельно остановился на наследственных факторах риска развития диабета первого типа. Если заболевание выявлено у ближайших родственников ребёнка, ему уделяют повышенное внимание и ставят на учёт к эндокринологу.

При этом предупредить развитие диабета первого типа с помощью изменения образа жизни невозможно, поскольку заболевание имеет аутоиммунную природу. Среди возможных пусковых факторов врач назвал стресс различного характера, в том числе перенесённую коронавирусную инфекцию.

В отличие от первого типа, развитие диабета второго типа можно предупредить. Для этого важно с детства формировать здоровые привычки: приучать ребенка правильно питаться и обеспечивать достаточную физическую активность.