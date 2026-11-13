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Общество

Школьники Пскова попробовали себя в кондитерском деле на профтуре от хлебокомбината

Ученики школы № 47 приняли участие в профориентационном туре на Псковский хлебокомбинат. Мероприятие позволило школьникам не только ознакомиться с производственным процессом, но и получить практическую информацию о летнем трудоустройстве, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению кондитерских изделий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Фото: областной центр занятости населения

В ходе встречи представители предприятия рассказали ребятам о возможностях временной занятости в летний период и познакомили их с новыми технологиями, используемыми на производстве. Для участников была организована экскурсия по кондитерскому цеху.

Отдельное внимание было уделено вопросам официального трудоустройства несовершеннолетних. Сотрудник кадрового центра подробно объяснила школьникам, куда необходимо обратиться для оформления на работу, а также из чего складывается заработная плата в Псковской области при трудоустройстве с 14 лет.

Практическая часть профтура включала мастер-класс, на котором ребята своими руками приготовили одно из самых известных кондитерских изделий хлебокомбината – пирожное «Корзиночка». Это позволило участникам не только узнать о профессиях, но и попробовать себя в деле.

После экскурсии школьники приняли участие в новой командной профориентационной игре «ПрофКод». Игра построена на ассоциациях и умении объяснять понятия без слов-подсказок. Участникам необходимо было угадать как можно больше профессий за ограниченное время, объясняя ключевые слова, связанные со специальностью, не называя её саму и не используя однокоренные слова. Как отмечают организаторы, «ПрофКод» помогает лучше понять мир профессий, развивает коммуникативные навыки и учит смотреть на привычные специальности с неожиданной стороны.

Подобные профтуры проходят в рамках нацпроекта «Кадры» и позволяют школьникам увидеть, как устроено современное производство, познакомиться с реальными профессиями и задуматься о своём будущем профессиональном пути.

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