100 активистов, 22 муниципалитета: Печоры стали центром волонтёрского движения региона
Первый региональный форум «Добро. Старт» собрал в Печорах 100 представителей волонтёрского движения из 22 муниципалитетов Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Губернатор подчеркнул, что главная цель мероприятия – обеспечить добровольцев инструментами для формирования эффективных команд и превращения социальных инициатив в устойчивые проекты.
«Сегодня в регионе работают 23 муниципальных центра добровольчества. Потенциал у них огромный: такие площадки способны объединять неравнодушных людей и становиться ресурсом развития территорий. На форуме ребята осваивают новые форматы работы, находят партнёров и получают поддержку для запуска своих идей», – отметил Михаил Ведерников.
Событие организовано по программе Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Проводит его Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке регионального министерства молодёжной политики.
Губернатор Псковской области пожелал участникам плодотворной работы и надёжных единомышленников для новых добрых дел.
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100 активистов, 22 муниципалитета: Печоры стали центром волонтёрского движения региона