На воинском захоронении в Пушкиногорском районе установят мемориальные плиты с именами погибших бойцов

23:10, 28 января 2020, ПАИ

В год празднования 75-летия Великой Победы во всех муниципалитетах Псковской области будут приведены в порядок памятники и мемориалы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание, что в некоторых случаях одного благоустройства недостаточно. «В приемной Президента РФ услышал про воинское захоронение в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района. В братской могиле лежат более 7 тысяч бойцов – и нам известны имена более 4,6 тысяч из них. Родственники несколько лет подряд устанавливали самодельные таблички. Пора заняться этим вопросом вплотную и сделать достойные мемориальные плиты с именами каждого из защитников нашей Родины», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что средства на эти цели будут выделены из резервного фонда, реализацией проекта займутся районные власти.

«Спасибо Марии Булатовой, что обратила внимание на этот объект», - резюмировал губернатор.