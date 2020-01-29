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Общество

Семь сирот из Великих Лук получили квартиры по искам прокурора

В Великих Луках по искам прокурора семь сирот получили благоустроенное жилье, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Во время надзорной работы прокуратура установила, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Великих Лук об обязании обеспечить сирот благоустроенными жилыми помещениями.

Суд удовлетворил требования прокурора и возложил соответствующие обязанности на орган местного самоуправления. Решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.

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