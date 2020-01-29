0
10:02
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:22
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
13:44
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
12:12
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
Еще новости
Экономика

В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области

В 2019 году по сравнению с 2018-м общий объём экспорта животноводческой продукции из Псковской области вырос более в два раза. В 2018 году предприятия региона отгрузили на экспорт 4,35 тыс. тонн своей продукции, в прошлом - 9,47 тыс. тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Предприятия Псковской области поставляли мясо, мясопродукты, сырьё животного происхождения в Гонконг, Венесуэлу и Азербайджан, рыбу и рыбную продукцию отправляли в Литву, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Азербайджан, Украину, рыбную муку – в Узбекистан.

Специалисты Управления Россельхознадзора за год проверили 517 партий подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции псковских предприятий. Весь товар соответствовал необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 января 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
29 января 2020
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января 2020
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин

Идет загрузка...