В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области

09:22, 29 января 2020, ПАИ

В 2019 году по сравнению с 2018-м общий объём экспорта животноводческой продукции из Псковской области вырос более в два раза. В 2018 году предприятия региона отгрузили на экспорт 4,35 тыс. тонн своей продукции, в прошлом - 9,47 тыс. тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Предприятия Псковской области поставляли мясо, мясопродукты, сырьё животного происхождения в Гонконг, Венесуэлу и Азербайджан, рыбу и рыбную продукцию отправляли в Литву, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Азербайджан, Украину, рыбную муку – в Узбекистан.

Специалисты Управления Россельхознадзора за год проверили 517 партий подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции псковских предприятий. Весь товар соответствовал необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.