За обман жителя Стругокрасненского района калининградец отправился в тюрьму

11:16, 29 января 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе осудили жителя Калининградской области, который обманным путем похитил деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае 2018 года мужчина при помощи социальной сети «ВКонтакте» обнаружил запрос жителя Стругокрасенского района о желании приобрести задний бампер автомобиля «Volkswagen Golf 6». Мошенник вел с ним переговоры при помощи мессенджера WhatsApp, не имея бампера и не намереваясь его продать. Впоследствии обвиняемый указал, что необходима предоплата в размере 6500 рублей на банковскую карту. Похищенные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев.