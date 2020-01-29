Тарифы на тепло, электроэнергию, вывоз мусора обсудят в проекте ПАИ-live
Какие изменения в тарифах ждут жителей Псковской области в 2020 году — на этот и ряд других вопросов 29 января ответит гость прямого эфира проекта ПАИ-live председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.
Планируется, в частности, обсудить снижение тарифа на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, поставку сжиженного газа жителям небольших населенных пунктов области.
Свои вопросы гостю можно задать уже сейчас здесь>>>.
Начало трансляции - 10:00.