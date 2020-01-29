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Общество

Вызывающую потливость школьную форму выявило Роскачество

Роскачество

Восемь торговых марок школьной формы из 21-ой не соответствуют требованиям воздухопроницаемости. Как пишет Роскачество в своем исследовании, это приведет к повышению температуры тела учеников и потливости.

В аналогичном количестве торговых марок нарушен технический регламент по гигроскопичности — способности поглощать водяные пары из воздуха. А девять брендов не указали точный состав изделий.

Помимо этого, специалисты выявили факты несоответствия ткани по составу для школьной формы, недостоверности этикеток и потенциальной опасности формы для склонных к аллергическим реакциям детей.

Вещи, которые исследовали в Роскачестве, произведены в Китае, Турции и во Вьетнаме, их стоимость составляла от 1 тысячи 300 рублей до 8 тысяч 790 рублей.

Отмечается, что школьная форма шести брендов оказалась безопасной - это Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly и ASN Aselin.

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