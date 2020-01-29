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Общество

Елена Пилипенко объяснила, почему не стоит сравнивать тарифы на тепло с другими муниципалитетами и регионами

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 января пояснила, почему не стоит сравнивать тарифы на тепло в разных регионах и разных муниципалитетах.

По её словам, например, сравнивать тарифы в Псковской и Новгородской областях нельзя, потому что в Новгородской области действует единая теплоснабжающая организация и единый тариф на территории всего региона. «Мурманская область - у них мазут везде, там тариф выше», - отметила Елена Пилипенко.

Она подчеркнула, что главная составляющая в тарифе – это вид используемого топлива, поэтому нельзя сравнивать даже платежи в соседних районах. «Живет человек в Опочке, где нет газа и присутствуют мазутные котельные, а сравнивает тариф с Псковом, где все котельные на газу», - пояснила гость эфира.

Что касается роста тарифов, то в этом году они изменятся с 1 июля. Плата за тепло вырастет на 3,5%. Елена Пилипенко добавила, что иначе рассчитывается плата за потреблённое тепло в домах, где установлены приборы учёта.

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