Студенты ПсковГУ работают вожатыми в зимней смене в «Артеке»

11:00, 29 января 2020, ПАИ

Международный детский центр «Артек» в Крыму на зимнюю смену принял на работу вожатыми 11 студентов Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза. Вожатые работают с детьми, применяя методики, полученные ими во время обучения. Эти студенты из педагогического отряда ПсковГУ «Наставник».

Студентке Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Дарье Виноградовой достался один из старших отрядов – морской. Там ребята учатся выходить в открытое море. «Это сложно, но очень интересно! Строение шлюпки, такелаж, семафор и другие страшные слова — это здесь, да. Но эта атмосфера! Видеть восторженные детские глаза (и пусть ты почти ровесница), выходить в открытое море на шлюпке, встречать ранние рассветы и провожать поздние закаты. Пожалуй, это того стоит: сдать досрочно сессию, пробежать всю медкомиссию, встречать новый год с мыслью «надо сдать, надо сдать, - поделилась студентка. - Хочется, конечно же, поблагодарить наш университет. Без него мы бы никуда не уехали».

По словам другой студентки Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Марии Тучак, «Артек» - это возможность получить бесценный опыт работы с детьми от настоящих профессионалов своего дела». Методику работы, которую они приобрели в «Артеке», студенты планируют применить в проекте «Губернаторский лагерь».

«Вожатство - это мое состояние души. Благодаря ПсковГУ и студенческому педагогическому отряду «Наставник», я смогла погрузиться в любимую работу не только летом, а уже зимой. Более того, в самом МДЦ «Артек», в лагере «Янтарный», - рассказала Мария Тучак.

Диана Русинова из Института права, экономики и управления ПсковГУ отметила, что у многих её коллег в Артеке сбылась мечта. «Артек» - невероятное место, где сбываются детские мечты: кто-то наконец решается взять в руки гитару, кто-то впервые взбирается на высоту по скалодрому, кто-то просто впервые видит море. Самое яркое впечатление об «Артеке» - лагерь ценит, уважает и заботится обо всех, кто в нём находится. Я благодарна за то, что у меня есть возможность работать в лагере, в котором есть большой штат профессионалов, которые могут помочь в любой ситуации в любое время», - подчеркнула девушка.

Ещё один участник отряда «Наставник» - вожатый Артурс Крауклис: «Когда сюда приехал, первое, что увидел - много гор и красивое море. Здесь очень здорово! Лично мне работать здесь не особо сложно - здесь, в Псковской области, в плане режима бывает даже труднее. А вообще здесь классно: классные дети, хорошие люди, с которыми можно о многом поговорить. Усталости совсем не чувствую».

ПсковГУ и МГУ будут проводить экологическую школу для детей в Международном детском центре «Артек», в рамках которой дети изучат местную экологию, флору и фауну. Они побывают на полевых экскурсиях, опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии.

Уже открыт набор на обучение вожатых для «Артека» и «Орлёнка». Также начинается набор в школу вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях Псковской и Ленинградской области. Подать заявку можно здесь.