Мамы с детьми сегодня смогут побывать в Псковском музее по льготному билету

10:09, 24 ноября 2024, ПАИ

В честь Дня матери музейный образовательный центр проводит семейную акцию «В музей вместе с мамой». Мамы с детьми в этот день смогут посетить экспозиции и выставки музейных комплексов «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» по льготному билету, сообщили ПАИ пресс-службе учреждения.

Объекты работают с 11:00 до 18:00 (касса – до 17:30).

Кроме этого, в каждом объекте Псковский музей-заповедник подготовил бесплатное интерактивное мероприятие (по предварительной записи).

В Палатах у Сокольей башни в 13:00 для гостей пройдёт мастер-класс «Игрушки-стригушки». Запись по телефону (8 8112) 33-13-90 (доб. 1). Во Дворе Постникова в 14:00 состоится культурно-просветительское мероприятие «В гости к псковскому купцу». Запись по телефону (8 8112) 29-22-60.