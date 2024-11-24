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Общество

Мамы с детьми сегодня смогут побывать в Псковском музее по льготному билету

В честь Дня матери музейный образовательный центр проводит семейную акцию «В музей вместе с мамой». Мамы с детьми в этот день смогут посетить экспозиции и выставки музейных комплексов «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» по льготному билету, сообщили ПАИ пресс-службе учреждения.

Фото: ПАИ

Объекты работают с 11:00 до 18:00 (касса – до 17:30).

Кроме этого, в каждом объекте Псковский музей-заповедник подготовил бесплатное интерактивное мероприятие (по предварительной записи).

В Палатах у Сокольей башни в 13:00 для гостей пройдёт мастер-класс «Игрушки-стригушки». Запись по телефону (8 8112) 33-13-90 (доб. 1). Во Дворе Постникова в 14:00 состоится культурно-просветительское мероприятие «В гости к псковскому купцу». Запись по телефону (8 8112) 29-22-60.

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