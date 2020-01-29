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Общество

Самыми азартными в Псковской области оказались жители Великих Лук

Самыми азартными в Псковской области оказались жители Великих Лук. Они за 2019 год приобрели в почтовых отделениях 160 тысяч лотерейных билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой связи.

На втором месте по количеству купленных лотерейных билетов стоит Псков, где их продали 106 тысяч. Третью строчку занимает Порхов с показателем 66 тысяч билетов.

Всего в 2019 году жители Псковской области приобрели более 400 тысяч государственных лотерейных билетов, 120 тысяч из которых оказались выигрышными. Всего за год клиенты Почты России в Псковской области выиграли более 15 млн рублей.

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