Самыми азартными в Псковской области оказались жители Великих Лук

11:30, 29 января 2020, ПАИ

Самыми азартными в Псковской области оказались жители Великих Лук. Они за 2019 год приобрели в почтовых отделениях 160 тысяч лотерейных билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой связи.

На втором месте по количеству купленных лотерейных билетов стоит Псков, где их продали 106 тысяч. Третью строчку занимает Порхов с показателем 66 тысяч билетов.

Всего в 2019 году жители Псковской области приобрели более 400 тысяч государственных лотерейных билетов, 120 тысяч из которых оказались выигрышными. Всего за год клиенты Почты России в Псковской области выиграли более 15 млн рублей.