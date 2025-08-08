Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Делегация Псковской области принимает участие в чемпионате России по пахоте

В Ленинградской области проходит ХII Открытый чемпионат России по пахоте. Делегация Псковской области во главе с министром сельского хозяйства области Николаем Романовым приняла участие в церемонии открытия чемпионата, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство сельского хозяйства Псковской области

Соревнования стартовали во Всеволожском районе, между посёлками Бугры и Мурино. Мероприятие собрало лучших механизаторов из более чем 50 регионов России и представителей дружественных государств.

Также в рамках чемпионата состоялось совещание руководителей органов управления АПК Северо-Западного федерального округа под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Участники совещания обсудили вопросы проведения уборочных работ в этом году.

