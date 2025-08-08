Наталья Фёдорова: Агропромышленный сектор в приоритете

21:47, 08 августа 2025, ПАИ

В рамках рабочего выезда глава администрации Псковского района Наталья Фёдорова посетила одно из агропредприятий муниципалитета. Администрация Псковского района уделяет особое внимание поддержке аграриев, рассказала глава муниципалитета телеканалу «Первый Псковский».

«Вся проблема в том, что мы отстаём по сравнению с прошлым годом из-за погодных условий. Каждый день идут дожди. И техника просто тонет, не проехать, приходится ждать, когда подсохнет, и потом опять начинать готовить корма. Несмотря на то что погода не позволяет работать в полную мощность и сроки заготовки сдвинулись, уборочный процесс не прекращается», – отметил предеседатель СПК «Передовик» Владимир Никитин.

«Ну, процентов на 30–35 меньше заготовлено за это время. Приходится догонять. Растянулись сроки заготовки. Но заготавливать корма всё равно должны, потому что скотину кормить надо в любом случае», – отметил главный агроном СПК «Передовик» Анзори Базгадзе.

Чтобы оценить обстановку в полях, глава администрации Псковского района Наталья Фёдорова держит ситуацию под контролем и посещает агропредприятия муниципалитета в рамках своих рабочих выездов.

«Агропромышленный сектор – это самое главное направление, потому что это наша база, налоговая и не только. Это целый комплекс для нас. Для нашего района этот сектор является приоритетным и основным», – рассказала Наталья Фёдорова.

Глава района отметила: погодные условия показали, насколько агропромышленный комплекс гибок и устойчив к непредвиденным ситуациям. Благодаря быстрым и правильным решениям сельское хозяйство смогло перестроиться и продолжить выполнять намеченные планы. «В целом все хозяйства на достаточно хорошем уровне, несмотря на сложности с погодой. Да, мы понимаем, что это где-то организационные моменты, которые надо учитывать, это выход в выходные в зависимости от погоды. Где-то надо будет задерживать рабочий день. Но в полях всегда так было. Сельское хозяйство – это всегда зона определённого риска», – отметила Наталья Фёдорова.

Администрация Псковского района уделяет особое внимание поддержке аграриев. Молодые специалисты получают финансовую поддержку, когда приходят в сельское хозяйство. Молодые семьи могут рассчитывать на льготные условия при покупке жилья. За хорошие показатели предприятия получают гранты. В этом году запланировано открытие трёх агроклассов.

«Мы будем проводить профориентационную работу. В этих классах будем больше внимания уделять именно развитию наук, которые в дальнейшем пригодятся, ориентировать ребят на работу в сельском хозяйстве», – подчеркнула Наталья Фёдорова.