Подвоз питьевой воды автоцистерной организуют для жителей улицы Ипподромной в Пскове

23:23, 08 августа 2025, ПАИ

Водоснабжение временно будет ограничено в домах частного сектора по улице Ипподромная (дома № 58, 60, 63, 65) по улице Ипподромной 9 и 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Горводоканала» Пскова.

Для обеспечения жителей водой на период восстановительных работ организуют подвоз питьевой воды автоцистерной. Время работы: 9:00 – 14:00 (суббота, воскресенье). Место стоянки автоцистерны: улица Ипподромная 63. В случае повышенной потребности в воде будет организована дополнительная доставка.

Отметим, 7 августа, в ходе земляных работ, проводимых подрядной организацией по адресу улица Ипподромная 65, произошло повреждение магистрального трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 милимметров. В результате аварии временно прекращена подача холодной воды в четырёх частных домовладения. Подрядчик приступил к аварийно-восстановительным работам. При этом специалистами «Горводоканала» осуществляется всё необходимое содействие в ликвидации повреждения, добавили на предприятии.

«Проведение работ осложнено рядом факторов: глубоким залеганием поврежденного трубопровода, сложным характером грунтов и наличием смежных инженерных коммуникаций в зоне аварии. Ориентировочное время восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно. Горводоканал искренне приносит извинения за доставленные неудобства. Предприятие прикладывает все возможные усилия для скорейшего восстановления нормального водоснабжения пострадавших домовладений», – добавили специалисты предприятия.

За дополнительной информацией можно обращаться в Единую диспетчерскую службу предприятия по телефону 79-20-60.