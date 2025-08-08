Открытая кухня будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове

20:36, 08 августа 2025, ПАИ

Гости фестиваля «Лешуга» смогут посетить площадку «Открытая кухня», где пройдут демонстрационные мастер-классы по приготовлению кулинарных шедевров из яблок и напитков: свиного стейка, маринованного в сидре с яблочным чатни, окрошки на сидре, десерта из яблока и тыквенного супа с сидром. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдёт с 15 по 17 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы. Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что этно-рок-группа Melekess выступит на фестивале «Лешуга».