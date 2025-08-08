Как обезопасить себя от ожогов, рассказал псковский врач

21:15, 08 августа 2025, ПАИ

Лето, отдых на даче или пляже, прогулки на природе и пикники – в жаркий сезон повышается опасность получения ожогов. Как обезопасить себя, телеканал «Первый Псковский» узнал у экспертов.

Например, ожог можно получить во время покоса травы. Заведующий травмпунктом Псковской областной клинической больницы Вадим Букша рассказал, что делать в случае появления свежего фитохимического ожога.

«Во-первых, смыть [сок растения. – Прим. ред. ПАИ] как можно быстрее и аккуратнее. Во-вторых, закрыть места, куда попал сок: обычно это руки или ноги, бывает, грудь. И не попадать под лучи солнца: эти места надо беречь, иначе в течение двух-трёх недель всё может повториться», – отметил Вадим Букша.

Также на ожоги необходимо наложить антисептическую повязку, по необходимости провести профилактику столбняка. Здесь к месту будут противоожоговые спреи, противоаллергические средства. Если площадь ожога больше ладони, есть пузыри, боль не проходит – рекомендовано лечение в стационарных условиях. Также есть ожоги от открытого огня, комбинированные и солнечные – в этом случае важно как можно скорее оказать первую помощь, чтобы минимизировать повреждение кожи и облегчить состояние пострадавшего.

«В данном случае уместен холод, душ, а также противоаллергические препараты, противовоспалительные – парацетамол, нимесил, препарат цетрин. Есть очень много противоожоговых мазей, кремов», – добавил Вадим Букша.

Эксперты Управления Россельхозцентра по Псковской области ранее рассказали, что делать с последствиями ожогов, полученных при контакте с пастернаком.