В Островском и Пушкиногорском районах приняты в эксплуатацию новые ФАПы

22:05, 08 августа 2025, ПАИ

В двух районах Псковской области успешно завершился важный этап модернизации первичного звена здравоохранения – приёмка пяти новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Современные медицинские объекты появились в ключевых населённых пунктах региона, заявили в министерстве здравоохранения Псковской области.



Фото: Островская межрайонная больница / Министерство здравоохранения Псковской области



Новые ФАПы возведены в деревнях Заборовье, Большое Приезжево, Гораи в Островском районе, а также деревнях Исса и Васильевское в Пушкиногорском районе.

Специальная комиссия специалистов провела проверку объектов. В состав экспертной группы вошли главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян, инженер по строительству Елена Адась, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Юрий Григорьев. Эксперты оценили качество строительства и соответствие объектов всем необходимым нормам и требованиям.

После приёмки предстоит выполнить благоустройство прилегающих территорий, получить санитарно-эпидемиологическое заключение, пройти процедуры лицензирования.

«Открытие новых ФАПов станет важным шагом в развитии здравоохранения региона. Современные медицинские объекты позволят значительно улучшить доступность первичной медико-санитарной помощи, сократить время ожидания приёма, повысить качество обслуживания населения», – отметили в профильном министерстве.