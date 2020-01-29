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Общество

Псковские общественники обсуждают шаги по реализации послания президента Федеральному собранию

Псковские общественники примут участие в дискусии в рамках обсуждения мероприятий по реализации задач, прозвучавших в послании президента Федеральному Собранию. Встреча проходит 29 января в проектном офисе «Команды 2018», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах пояснил, что данное мероприятие посвящено обсуждению положений послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

«На встрече присутствуют члены Общественной палаты, представители администрации области и НКО - всего порядка 40 человек. По итогам видеотрансляции из Общественной палаты РФ мы приступим к обсуждению основных положений послания и мер, предпринимаемых органами исполнительной власти по реализации президентских инициатив. Также рассмотрим возможные меры общественного контроля», - пояснил Анатолий Мультах.

В послании главы государства были определены основные направления для развития страны, меры социальной поддержки населения. 

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