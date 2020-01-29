Законопроект об ограничении продажи снюсов в Псковской области одобрил комитет Собрания по труду

12:57, 29 января 2020, ПАИ

Законопроект об ограничении продажи снюсов в Псковской области одобрил комитет регионального парламента по труду и социальной политике, передаёт с заседания 29 января корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что из-за невысокой цены покупка снюсов доступна даже школьникам. «При этом есть сигналы, что подобные вещества могут вызывать привыкание и негативное воздействие на подростковый организм и не только», - сказал Андрей Михеев, добавив, что федеральный законопроект на эту тему в Госдуме пока не принят, но, несмотря на это, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и рассматривается региональный закон.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что и она, и коллеги «всячески поддерживают этот законопроект». Она обратила внимание, что в аптеках продаются специальные антитабачные жвачки с чистым никотином, но к подобным препаратам «вопросы возникнуть не должны».

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников подтвердил, что законопроект актуальный. К нему присоединилась и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. «Вопрос кричащий. Эти препараты стали появляться в совершенно разных формах. Эта тема набрала серьёзный оборот, поэтому решение с законопроектом очень правильное решение. Я двумя руками за. Нам надо спасать наших детей и запрещать реализацию этих препаратов в розничной и оптовой продаже», - заявила омбудсмен.

Во время дискуссии на комитете прозвучало уточнение, что за исполнением закона будут следить сотрудники регионального УМВД.