Законопроект о надбавках для обладателей региональных почётных званий поддержал комитет облсобрания по труду

13:29, 29 января 2020, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике поддержали поправки к законопроекту «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Об этом с заседания комитета 29 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Изменения касаются надбавки для обладателей почётных званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Документ устанавливает для них ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Выплачиваться она будет по основному месту работы, независимо от занимаемой должности.

Законопроект был разработан во исполнение поручения губернатора области Михаила Ведерникова. Как отметил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников, документ согласован с прокуратурой и областным советом профсоюзов.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии облсобрания 30 января.