Две группы дошкольников и три класса закрыты в Псковской области на карантин

15:00, 29 января 2020, ПАИ

Сезонная картина вирусных инфекций на территории Псковской области отразилась на наполняемости образовательных учреждений. На карантин по ОРВИ закрыты две группы в детских садах в Псковском и Печорском районах, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель комитета по образованию области Александр Седунов.

Карантин объявлен и в трёх классах школ - в Себеже, Пскове и Печорском районе. Он подчеркнул, что карантинные мероприятия в Печорском районе распространяются только на школу в Паниковичах. Подобных мероприятий в школе №3 в Печорах нет, уточнил Александр Седунов. Это образовательное учреждение упоминается в СМИ с якобы выявленными в нём случаями вирусного заболевания, однако информация не подтвердилась.

«В целом ситуация в регионе стабильная», - добавил Александр Седунов.

31 января в 14:00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации в регионе, мерам по противодействию распространению коронавирусу. В ней примут участие глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева и главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная.