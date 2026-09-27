Четыре детских сада в Псковской области помогают приюту «Дом белого аиста»

23:28, 27 сентября 2026, ПАИ

Приюту «Дом белого аиста» помогают четыре детских сада: псковские детские сады № 47 «Радость» и № 54 «Колобок», гдовский детский сад № 4 и детский сад № 10 в городе Сланцы Ленинградской области. Об этом организация сообщила в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

В профессиональный праздник сотрудники приюта поздравили работников данных дошкольных учреждений и поблагодарили их за отзывчивость, милосердие и пример для детей.

«Благодарим за такую ответственную и важную вашу работу! Желаем здоровья, радости и мира!» – отметили в приюте.