Четыре детских сада в Псковской области помогают приюту «Дом белого аиста»
Приюту «Дом белого аиста» помогают четыре детских сада: псковские детские сады № 47 «Радость» и № 54 «Колобок», гдовский детский сад № 4 и детский сад № 10 в городе Сланцы Ленинградской области. Об этом организация сообщила в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».
В профессиональный праздник сотрудники приюта поздравили работников данных дошкольных учреждений и поблагодарили их за отзывчивость, милосердие и пример для детей.
«Благодарим за такую ответственную и важную вашу работу! Желаем здоровья, радости и мира!» – отметили в приюте.
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