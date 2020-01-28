Жители Пскова и Острова после общения с незнакомцами лишились 200 тысяч рублей

15:49, 29 января 2020, ПАИ

Жители Пскова и Острова после общения с незнакомцами лишились 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 января 65-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств он сумел завладеть 92 тысячами рублей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Таким же путем мошенники обманули и 50-летнюю псковичку, лишив её 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Острове 30-летней девушке также позвонил «банковский служащий», который сумел убедить перевести ему 94 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.