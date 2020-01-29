Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира

15:47, 29 января 2020, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры Кирилл Стрельцов вошел в состав сборной России по биатлону. Об этом в эфире программы на «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной Сергей Белозеров.

Он рассказал, что на этап Чемпионата мира в Антхольце попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. В их число входит и Кирилл Стрельцов.

Спортсмен живёт и тренируется в Московской области под руководством своей матери Натальи Стрельцовой. В 2019 году закончил кафедру теории и методики лыжного спорта, в настоящее время является студентом 1 курса магистратуры ВЛГАФК.