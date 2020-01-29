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Общество

Отбор кандидатов на семь вакансий готовится запустить Молодежный парламент Псковской области

Семь вакантных мест имеются в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов на 2020 – 2022 годы. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания 29 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Виктор Остренко напомнил, что Молодежный парламент состоит из 44 членов, а в конце декабря 2019 года был утвержден персональный состав в количестве 37 человек. «У нас образовалось 7 вакантных мест. Конкурсную процедуру продлили на месяц», — отметил он.

Члены комитета поддержали запуск конкурсной процедуры, но окончательное решение депутаты областного Собрания примут на предстоящей сессии регионального парламента 30 января.

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