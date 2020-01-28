Псковские пограничники обнаружили спрятанные сильнодействующие препараты в вагоне поезда «Рига – Москва»

16:13, 29 января 2020, ПАИ

На станции в Себежском районе псковские пограничники обнаружили спрятанные препараты в вагоне поезда «Рига – Москва». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления Псковской области.

Лекарства удалось обнаружить в вентиляционной шахте межпотолочного пространства. 40 флаконов с медикаментами были обернуты в черный полиэтилен. Экспертиза установила, что обнаруженные препараты относятся к сильнодействующим веществам и запрещены к ввозу и свободному обороту на территории России.

Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.