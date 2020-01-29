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Общество

Программу «Формирование современной городской среды» актуализируют в Псковской области

Подготовлен адресный перечень территорий, которые отремонтируют в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году. Об этом заявил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Помимо этого, подчеркнул Сергей Грахов, актуализируются показатели финансирования программы и уточняется порядок предоставления субсидий муниципалитетам.

Вице-спикер Собрания Юрий Сорокин поинтересовался, предусматривает ли программа приведение в порядок фасадов частных зданий в Пскове и населённых пунктах региона. Сергей Грахов пояснил, что подобного программа не предусматривает.

Также председатель комитета сказал, что меры воздействия на собственников домов, фасады которых находятся в ненадлежащем состоянии, возложены на муниципальные власти. «В Пскове разработаны правила благоустройства, где обязанность собственника по ремонту фасадов прописана. Есть возможность привлечь к административной ответственности, но штраф несущественный», - сказал Сергей Грахов.

Бюджетный комитет согласовал предложенные изменения, добавили в пресс-службе.

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