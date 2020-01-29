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Общество

Около 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по самбо в Пскове 1 февраля

Около 100 спортсменов примут участите в открытом Первенстве города Пскова по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования пройдут в спортивном комплексе «Олимп» 1 февраля.

На Первенстве разыграют 40 комплектов наград, поскольку в каждом возрастном классе по 10 весовых категорий. Лучших бойцов выберут судьи Пскова, которые получили всероссийские категории.

Лучшие воспитанники спортивных школ самбо получат медали и грамоты. А по итогам соревнований сформируют сборную Пскова для участия в областных соревнованиях.

Ожидается, что на татами сойдутся спортсмены из Великих Лук, Дно, Пушкинских гор, Себежа и Санкт-Петербурга.

Организаторы спортивного мероприятия — комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация самбо города Пскова.

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