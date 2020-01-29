Новости архитектурной среды: Все равно купят

20:33, 29 января 2020, ПАИ

Почему Псков с его удивительной архитектурой и красивейшими памятниками так часто ругают горожане. Наш постоянный автор, «дежурный по среде» Владимир Шуляковский попытался проанализировать ситуацию и сравнить условия комфорта для жизни в Пскове и в городах разных стран.

Очевидно, что качество построенных в последние годы многоквартирных жилых домов значительно улучшилось. Появились квартиры самых разных типов и планировок на любой вкус и кошелёк. Хорошее качество строительных работ, хорошее оборудование, хорошие фасадные материалы. На уровне отдельно взятой квартиры мы видим вполне достойный уровень.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о качестве образованной домами жилой среды.

Так выглядят новые жилые районы Пскова. 10-12, а теперь уже и 16-18-этажные дома, стоящие стеной, заслоняющие солнце. Забитые транспортом дворы с втиснутой между парковками детской площадкой. В первом и цокольном этажах вставлены магазины-офисы, добавляющие автомобилей на дворовых проездах и стоянках. Человек, выходящий из своего подъезда, попадает не в уютный двор, где можно спокойно отдохнуть, погулять с ребёнком, а в агрессивную, опасную среду. Районы массовой жилой застройки не имеют чёткой планировочной структуры – дома, проезды, парковки, редкие предприятия обслуживания – всё перемешано в виде гигантского лабиринта. Неужели по-другому нельзя?

Вообще-то можно.

Несколько лет назад я гостил в городе Упсала, что находится в Швеции. Дом, в котором я жил - самый незатейливый, квартира весьма скромная – такие дома у нас называется «хрущёвками». А вот двор устроен совсем не по-нашему.

Никаких проездов-парковок, никаких автомобилей. Только дорожка для пешеходов и велосипедистов. Газон, на нём – игровая площадка, скамейки, камин-барбекю. Всё очень просто и недорого, но при этом чисто, просторно, светло, тихо и безопасно. Как-то раз я видел во дворе девушку, загорающую на газоне с книжкой в руках (кому у нас в Пскове придёт в голову идея позагорать возле своего подъезда?). И так во всём городе – везде во дворы допускаются только пешеходы и велосипеды, для автомобилей предусмотрены отдельные места.

Тот же принцип организации жилой среды – чёткое разделение на жилые кварталы и улицы с выделением отдельных мест для парковки – применяется в столичном Стокгольме.

Фотографии сделаны в жилом районе Хаммарсбю-Хёстад. На зелёных газонах играют дети. Без присмотра – потому что безопасно. Обычно высота домов не превышает 4-5 этажей. Бывают дома и выше, но в качестве отдельных вставок. Нет страшных псковских дворов, со всех сторон окружённых высотками.

Примеров разумной организации жилой среды можно найти много, и не только за рубежом. К сожалению, в нашем городе в области массового жилищного домостроения царит эпоха дикого капитализма. Единственная градостроительная идея – получение максимального количества продажных квадратных метров с каждого земельного участка. Отсюда высотные дома, дворы-колодцы с парковками на дне, чужеродные офисы-магазины в первых этажах. Отсюда жилые массивы, лишённые хоть какого-нибудь парка или сквера. Таков результат симбиоза советского, безнадёжно устаревшего принципа микрорайонной организации территорий и капиталистического способа финансирования строительства.

Между тем в стране разрабатываются проекты комфортных современных жилых районов, проводятся архитектурные конкурсы. К сожалению, в нашем городе не видно попыток разорвать сложившийся стандарт, создать образец нормальной благоприятной и вместе с тем экономически оправданной, доступной жилой среды. Процессом управляет строительно-риэлтерский бизнес. Ни у потребителей, ни у архитекторов-проектировщиков нет возможности как-то повлиять на то, как развивается наш город.

Всё равно купят!