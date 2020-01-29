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Общество

Проекты планировки и межевания территории микрорайона №15 в Пскове утвердил Александр Братчиков

Проекты планировки и межевания территории микрорайона № 15 в Пскове в границах улиц Линейной, Старотекстильной и Сиреневого бульвара утвердил глава городской администрации Александр Братчиков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации Пскова 29 января.

Решение принято для устойчивого развития территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также совершенствования правового регулирования в сфере градостроительных и земельных отношений.

Постановление главы администрации Пскова направлено Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области. Постановление с приложением опубликуют в газете «Псковские новости».

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