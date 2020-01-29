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Общество

Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы

Мультимедиа-платформу «Карта Победы» с интерактивной картой истории Великой Отечественной войны запустит Госфильмофонд России в марте. Как пишет ТАСС, все желающие смогут посмотреть посвященные войне фильмы, документальную кинохронику тех лет и немое кино начала XX века.

«Все эти материалы в оцифрованном виде не должны отправляться «на полку», потому у нас в Госфильмофонде родилась идея создания специального сайта, а в будущем открытой платформы, под названием «Карта Победы», – рассказал генеральный директор Госфильмофонда Николай Малаков.

Сначала на сайте представят оцифрованную документальную хронику 1941-1945 годов. Пользователь сможет выбрать временной отрезок и любую географическую точку на карте сайта и посмотреть кинодокументы, снятые советскими и зарубежными операторами именно в этом месте в заданный промежуток времени.

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