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Общество

Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит краевед Сергей Бирюк 31 января

Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит псковский краевед, исследователь Великой Отечественной войны Сергей Бирюк. Как сообщили Псковской агентству информации в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, презентация состоится 31 января в 17:00.

Книга завершит рассказ о Псковской наступательной операции Ленинградского фронта, начатый в книге «Март 1944.Битва за Псков». Отмечается, что основной материал Сергей Бирюк взял из отечественных и немецких архивов. В книге также представлены карты, схемы и таблицы.

В презентации примут участие краеведы, историки, читатели, члены Военно-исторического клуба «Кольчуга». Мероприятие состоится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал.

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