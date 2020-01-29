Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит краевед Сергей Бирюк 31 января

22:56, 29 января 2020, ПАИ

Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит псковский краевед, исследователь Великой Отечественной войны Сергей Бирюк. Как сообщили Псковской агентству информации в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, презентация состоится 31 января в 17:00.

Книга завершит рассказ о Псковской наступательной операции Ленинградского фронта, начатый в книге «Март 1944.Битва за Псков». Отмечается, что основной материал Сергей Бирюк взял из отечественных и немецких архивов. В книге также представлены карты, схемы и таблицы.

В презентации примут участие краеведы, историки, читатели, члены Военно-исторического клуба «Кольчуга». Мероприятие состоится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал.