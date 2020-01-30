Бездомному сломали позвоночник в результате наезда микроавтобуса в Пскове

09:21, 30 января 2020, ПАИ

47-летний бездомный мужчина получил перелом позвоночника в результате наезда микроавтобуса в Пскове 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 20:20 у дома №21 на Ленинградском шоссе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 57-летнего уроженца Белоруссии сбил мужчину без определенного места жительства, который шел по территории автозаправочной станции.

Нетрезвого пешехода госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. Водитель в момент ДТП находился в трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.