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Общество

Бездомному сломали позвоночник в результате наезда микроавтобуса в Пскове

47-летний бездомный мужчина получил перелом позвоночника в результате наезда микроавтобуса в Пскове 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 20:20 у дома №21 на Ленинградском шоссе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 57-летнего уроженца Белоруссии сбил мужчину без определенного места жительства, который шел по территории автозаправочной станции.

Нетрезвого пешехода госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. Водитель в момент ДТП находился в трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.

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