«Ревизор» из Пскова вошёл в девятку самых ожидаемых спектаклей «Золотой маски» по версии журнала Time Out

09:34, 30 января 2020, ПАИ

«Ревизор» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина вошёл в девятку самых ожидаемых региональных спектаклей премии «Золотая маска» по версии журнала Time Out.

Показ спектакля в Москве запланирован на 25 марта.

«Если вы заядлый театрал, то наверняка знаете, что Псковский театр драмы – в авангарде современного театра, - отмечается в публикации Time Out. - «Ревизор» Петра Шерешевского успел не только войти в программу «Золотой маски», но и наделать много шума на фестивале Екатеринбурга. Но не нужно пугаться. Ничего аморального здесь нет. Спектакль может шокировать разве что сходством с самыми неприятными сторонами жизни.

Его не зря сравнивали с сериалом «Черное зеркало». Преображая реальность, режиссер сгущает краски и без того темных тонов и превращает ее в мрачный сюр. Современность подчеркивается песнями Шнурова, Кипелова и Цоя. Режиссер предлагает вглядеться вглубь повседневного мрака. Он снимает спектакль онлайн и транслирует на экранах крупные актерские планы. Кино в театре – далеко не новшество, но в драматические моменты игра актеров притягивает все внимание к себе и гипнотизирует так же, как Хлестаков своих жертв».

Спектакль «Ревизор» получил пять номинаций на «Золотую маску». Постановка номинирована как лучший спектакль, также есть несколько авторских номинаций: лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.

«Ревизор» по мотивам гоголевской комедии поставил Пётр Шерешевский. Премьера состоялась в сентябре 2018 года.