0
09:34
«Ревизор» из Пскова вошёл в девятку самых ожидаемых спектаклей «Золотой маски» по версии журнала Time Out
23:49
Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря доставили в антарктический храм
21:06
Книжные раритеты станут темой конференции «Библиотека в усадьбе» в Михайловском
14:24
Городские легенды Пскова станут темой для новой передачи на канале «Культура»
11:35
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
16:31
Пожуй свинца: «Плохие парни навсегда» – Уилл Смит и Мартин Лоуренс не спешат на пенсию
16:32
Собственная театральная премия появится в Псковской области
Еще новости
Культура

«Ревизор» из Пскова вошёл в девятку самых ожидаемых спектаклей «Золотой маски» по версии журнала Time Out

«Ревизор» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина вошёл в девятку самых ожидаемых региональных спектаклей премии «Золотая маска» по версии журнала Time Out. 

Показ спектакля в Москве запланирован на 25 марта.

«Если вы заядлый театрал, то наверняка знаете, что Псковский театр драмы – в авангарде современного театра, - отмечается в публикации Time Out. - «Ревизор» Петра Шерешевского успел не только войти в программу «Золотой маски», но и наделать много шума на фестивале Екатеринбурга. Но не нужно пугаться. Ничего аморального здесь нет. Спектакль может шокировать разве что сходством с самыми неприятными сторонами жизни.

Его не зря сравнивали с сериалом «Черное зеркало». Преображая реальность, режиссер сгущает краски и без того темных тонов и превращает ее в мрачный сюр. Современность подчеркивается песнями Шнурова, Кипелова и Цоя. Режиссер предлагает вглядеться вглубь повседневного мрака. Он снимает спектакль онлайн и транслирует на экранах крупные актерские планы. Кино в театре – далеко не новшество, но в драматические моменты игра актеров притягивает все внимание к себе и гипнотизирует так же, как Хлестаков своих жертв».

Спектакль «Ревизор» получил пять номинаций на «Золотую маску». Постановка номинирована как лучший спектакль, также есть несколько авторских номинаций: лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.

«Ревизор» по мотивам гоголевской комедии поставил Пётр Шерешевский. Премьера состоялась в сентябре 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

«Ревизор» из Пскова вошёл в девятку самых ожидаемых спектаклей «Золотой маски» по версии журнала Time Out
30 января 2020
«Ревизор» из Пскова вошёл в девятку самых ожидаемых спектаклей «Золотой маски» по версии журнала Time Out
Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря доставили в антарктический храм
28 января 2020
Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря доставили в антарктический храм
Книжные раритеты станут темой конференции «Библиотека в усадьбе» в Михайловском
28 января 2020
Книжные раритеты станут темой конференции «Библиотека в усадьбе» в Михайловском
Городские легенды Пскова станут темой для новой передачи на канале «Культура»
27 января 2020
Городские легенды Пскова станут темой для новой передачи на канале «Культура»
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
27 января 2020
Открытие выставки фотографа ПАИ Дарьи Хватковой состоится в «Простории» в 19:00
Собственная театральная премия появится в Псковской области
23 января 2020
Собственная театральная премия появится в Псковской области
Псково-Изборский музей-заповедник до конца года перейдёт в федеральное ведение
23 января 2020
Псково-Изборский музей-заповедник до конца года перейдёт в федеральное ведение
Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области
21 января 2020
Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области

Идет загрузка...