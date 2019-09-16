Сцена изнасилования в псковском «Ревизоре» стала причиной прокурорской проверки ТЮЗа в Екатеринбурге

16:14, 16 сентября 2019, ПАИ

Театр юного зрителя в Екатеринбурге проверяет прокуратура. Как пишет РИА Новости, причиной проверки стали сцена изнасилования и присутствие мужских обнаженных тел в спектакле «Ревизор» Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина, которые увидели дети.

«Проверка проводится. Пока выводы делать преждевременно», - заявила представитель прокуратуры.

Арт-директор фестиваля «Реальный театр», в рамках которого проходил показ, Олег Лоевский отметил, что у спектакля была маркировка «18+», и если в зале действительно были дети, то ответственность за это несут те, кто их туда привел.

«Ситуация не стоит выеденного яйца. Мое мнение – соблюдайте законы. Если написано «18+», то и ведите на спектакль тех, кому 18+. Написано не ходить на красный свет, не ходите на красный свет. Прошли – не удивляйтесь… Вполне возможно, что пришел ребенок с мамой. Мама думает, что это классический «Ревизор», - сказал Олег Лоевский.

Руководство Псковского драмтеатр отметило, что формулировка о том, что «зал был полон детей» - ложь или сильное преувеличение. Скандал прокомментировал и режиссёр спектакля Пётр Шерешевский, который назвал все художественные решения постановки «в высшей степени «вегетарианскими».

Премьера спектакля состоялась в Псковском академическом театре драмы в сентябре 2018 года. Среди псковских зрителей постановка также вызвала неоднозначную реакцию. Так, один из зрителей потребовал разъяснений на сайте губернатора, поскольку на экране над сценой показали помимо прочего «пятую точку» главного героя без штанов.