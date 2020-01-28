Неосторожное обращение с огнем стало причиной гибели трех человек в Псковской области

10:06, 30 января 2020, ПАИ

Неосторожное обращение с огнем привело гибели трех человек в Псковской области за минувшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Городище Невельского района 29 января в 10:34 при пожаре в частном доме, площадь которого составляет 72 квадратных метра, погиб его хозяин, 60-летний мужчина. Предположительной причиной пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарным удалось спасти от огня 2 хозпостройки, расположенные на том же земельном участке.

Гибелью закончился и пожар в деревне Бодренки Краногородского района. Там около 23:57 29 января в жилом доме площадью 36 квадратных метров погиб 73-летний пенсионер. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, спасли от огня 3 хозпостройки, расположенные недалеко от дома.

В СНТ «Яблонька» Островского района 30 января в 00:26 при пожаре в дачном доме площадью 24 квадратных метра погиб 33-летний мужчина. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем внутри дома.