Российские интернет-магазины могут отказаться от распродаж

09:36, 30 января 2020, ПАИ

Интернет-магазины России могут отказаться от проведения распродаж из-за законопроекта, который подготовил депутат от КПРФ. Документ предполагает введение новых правил для скидочных акций, пишет газета «Известия».

Согласно предлагаемым нововведениям, ритейлеры будут обязаны указывать точные даты распродажи и причины её проведения. Также магазины должны будут сообщать среднюю стоимость товара за последние полгода и делать скидку на основе этой цифры.

В ассоциация компаний интернет-торговли такие предложения раскритиковали. Там считают, что усложнение правил приведет к дополнительным расходам на адаптацию программного обеспечения и увеличение персонала. По итогу ассоциация направила в Госдуму негативный отзыв на законопроект, а также пригрозила отказаться от распродаж.