Россия закрыла границу с Китаем на территории пяти регионов

09:55, 30 января 2020, ПАИ

На территории Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев Россия закрыла границу по пешеходному и автомобильному сообщению с Китаем. Такое решение было принято по итогам первого заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщается на сайте правительства страны.

«При этом мы предполагаем ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан с территории Китая с проведением соответствующих мероприятий и давал возможность китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации», — сообщила заместитель председателя правительства – председатель штаба Татьяна Голикова.

Отмечается, что в ближайшие сутки такой режим будет проработан. «Пока ограничения у нас действуют до 2 февраля, то есть у нас есть ещё возможность принять такое решение» — пояснила Татьяна Голикова.

«Кроме того, мы предложим нашим высшим учебным заведениям для студентов из Китайской Народной Республики, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники в Китай, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — добавила председатель правительства.

29 января председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко пояснила, что региональная система здравоохранения готова противодействовать распространению коронавируса.