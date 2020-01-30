Уволенным сотрудникам Пустошкинского хлебокомбината выплатили зарплату за полгода

10:41, 30 января 2020, ПАИ

Уволенным сотрудникам Пустошкинского хлебокомбината выплатили зарплату за полгода после вмешательства надзорных органов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения. Однако сотрудникам ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» при прекращении трудовых договоров выплата всех полагающихся сумм не была произведена, не выплачена и заработная плата за период с июля по декабрь 2019 года.

Прокуратура направила мировому судье 13 заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании с работодателя начисленной, но не выплаченной заработной платы. Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора.