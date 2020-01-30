Частных детективов могут привлечь к борьбе с ОСАГО-мошенниками в России

10:55, 30 января 2020, ПАИ

В России к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО могут подключить частных детективов. Соответствующая инициатива предложена в МВД России, пишет газета «Известия».

Для этого потребуется особый законопроект, потому что на данный момент собранные детективами доказательства не имеют процессуального статуса. Российский союз автостраховщиков вместе с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать.

По словам экспертов, в России менее тысячи частных сыщиков, которые разбираются в автостраховании. Однако их услуги стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО. Сейчас привлечь детектива к расследованию можно только с согласия автовладельца.