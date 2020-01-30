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Общество

«Сказочные» часы с кукушкой изготовят осужденные в Псковской области

Деревянные настенные часы «сказочной» тематики с декоративной кукушкой стали изготавливать осужденные в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Часы с колеблющимся маятником и гирьками в форме кедровых шишек делают трое заключенных на лазерном станке. В рамках первого заказа они изготовили пять часов.

Трудоустройство осужденных позволяет им своевременно выплачивать суммы по искам, добавили в ведомстве.

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