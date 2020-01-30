Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области

11:18, 30 января 2020, ПАИ

В Псковской области запретили отлавливать бездомных животных в присутствии детей. Соответствующий приказ регионального комитета по ветеринарии опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Согласно документу, отлов бездомных животных осуществляется на основании заявки, поступившей в региональный комитет по ветеринарии или подведомственные ему учреждения. При осуществлении деятельности по обращению с животными проводятся различные мероприятия, включая отлов животных, их транспортировка и передача в приюты для животных, возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых владельцев животным, поступившим в приюты, возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.

В документе отмечается, что организации, которые занимаются отловом животных, должны применять в своей работе способы и технические приспособления, не приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и предоставлять копии по требованию комитета по ветеринарии Псковской области.

В приказе также подчеркивается, что нельзя отлавливать бездомных животных в присутствии детей, за исключением случаев представления животными общественной опасности.