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Молодые люди обворовали дачный дом в Новоскольническом районе

Молодые люди обворовали дачный дом в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла с 27 по 29 января. Злоумышленникам 22, 19 и 18 лет. Они разобрали стену веранды дома у железнодорожной станции Власье, после чего вынесли из помещений алкогольные напитки, продукты питания, запчасти от мотоцикла и другое имущество. Подозреваемых поймали с помощью служебно-розыскной собаки. Они сознались в совершенном преступлении.

Еще один факт кражи из дачного дома зарегистрировали в Пустошке. 23-летний местный житель взломал навесной замок на двери и проник внутрь дома на улице Первомайской. Он украл цифровую телеприставку, телевизор и куртки.

Также полицейские поймали 51-летнего подозреваемого в зафиксированной в конце сентября 2019 года краже в деревне Березово Дедовичского района. Мужчина выставил оконную раму и украл из дома электротриммер.

По всем фактам имущественных преступлений следователи возбудили уголовные дела, а также изъяли похищенное имущество, добавили в пресс-службе.

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