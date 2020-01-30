Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома

12:27, 30 января 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали кандидатуру руководителя аппарата администрации Псковского района Сергея Кулакова на должность члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Об этом с 39-й сессии регионального парламента, которая проходит 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру Сергея Кулакова на замещение указанной должности рекомендовал Совет регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В ходе тайного голосования за Сергей Кулакова проголосовали 32 парламентария, 8 выступили против его кандидатуры.