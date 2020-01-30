0
13:35
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
12:27
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
12:19
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
12:31
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
18:04
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
17:33
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Еще новости
Политика

Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома

Сергей Кулаков

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали кандидатуру руководителя аппарата администрации Псковского района Сергея Кулакова на должность члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Об этом с 39-й сессии регионального парламента, которая проходит 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру Сергея Кулакова на замещение указанной должности рекомендовал Совет регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В ходе тайного голосования за Сергей Кулакова проголосовали 32 парламентария, 8 выступили против его кандидатуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача Избран новый председатель Собрания Новоржевского района Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия Олег Шляхтюк покинул пост главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Экс-глава кадастровой палаты Ленинградской области стал гендиректором «Газпром межрегионгаз Псков» Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России Виктор Иващенко станет директором регионального Фонда капремонта Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
29 января 2020
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе
27 января 2020
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе 2
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
20 января 2020
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Президент РФ внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
20 января 2020
Президент РФ внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Идет загрузка...