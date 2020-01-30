Жителям Псковской области запретили шуметь не только дома, но и на улице

12:03, 30 января 2020, ПАИ

30 января внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся расширения действия статьи о нарушении тишины и покоя граждан. Решение принято на 39-й сессии регионального парламента, передает корресподент Псковского агентства информации.

Речь идёт о расширении пространства, где в ночное время запрещается шуметь. Ранее ответственность могла наступить за крики, шум и громкую музыку внутри многоквартирных домов, теперь наказание последует и за нарушение тишины в общественных местах. К ним относятся улицы, парки, скверы, придомовые территории, объекты индивидуальной застройки, как в городской черте, так и в сельской местности.

Депутатский корпус поддержал предложенный законопроект, но из перечня действий, нарушающих тишину, исключили использование пиротехнических средств – в случае введения этой нормы под запретом оказались бы, например, фейерверки на открытых площадках, которые граждане устраивают во время личных праздничных торжеств.

Также в текст закона внесено уточнение, что к нарушающим тишину действиям относится использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, а не просто включенный после 9 часов вечера телевизор.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первоначально «закон о тишине» был принят пятым созывом областного Собрания в июне 2015 года. Законодательная норма устанавливала административную ответственность за нарушение тишины в многоквартирных домах в период с 9 часов вечера до 8 утра и в обеденное время.

Однако уже через полгода, в январе 2016 года, в закон пришлось вносить изменения – соглашение между Министерством внутренних дел РФ и администрацией Псковской области не было утверждено, полномочиями по составлению протоколов никто не обладал. По инициативе спикера регионального парламента Александра Котова в закон внесли компромиссные поправки, возлагающие эти функции на представителей органов местного самоуправления.

В сентябре 2019 года распоряжением правительства РФ утверждено соглашение между Министерством внутренних дел РФ и администрацией Псковской области о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Размер штрафа на граждан составляет от одной до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается.