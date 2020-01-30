Региональные природные парки могут появиться в Псковской области

11:56, 30 января 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали региональный законопроект, который закрепляет правовые основания для создания природных парков в Псковской области. Об этом с 39-й сессии регионального парламента, которая проходит 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Категорию особо охраняемых природных территорий – природных парков ввели в закон «Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области». Планируется, что особо охраняемой территорией станут Талабские острова.

Согласно пояснительной записке, создание природных парков будет способствовать гармоничному взаимодействию природы и культуры путем сохранения ландшафта и продолжения традиционного природопользования, поддержанию жизненного уклада и хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой, обеспечению возможности развития рекреации и туризма, которые соответствуют природному потенциалу территории.