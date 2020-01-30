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Общество

Надбавку к зарплате ввели для заслуженных работников в Псковской области

В Псковской области надбавку к зарплате будут получать работники бюджетной сферы, обладающие званием «заслуженный». На сессии 30 января депутаты Псковского областного Собрания внесли соответствующие  изменения в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Для поощрения работников государственных организаций области установлена стимулирующая выплата в размере 5 тысяч рублей за звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Надбавка устанавливается по основному месту работы независимо от размера занимаемой ставки. При наличии у сотрудника двух и более почетных званий устанавливается одна надбавка по выбору сотрудника.  Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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