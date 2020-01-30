0
16:36
Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года
15:06
«Привет, ивент!» - 30 января (ЗВУК)
14:15
Михаил Ведерников обсудил с детским омбудсменом реализацию новых мер соцподдержки по итогам послания президента
13:55
Александр Котов: Аптеки выведут из-под действия закона о запрете никотиносодержащей продукции
13:35
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
12:48
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
12:27
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают участвовать в акции «Дарите книги с любовью!»

Псковичи смогут принять участие в Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», которая пройдет с 10 по 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В рамках акции будет организован сбор книг для детских учреждений, состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы.

Стать «дарителем» может любой желающий. Для этого нужно принести новые книги в один из пунктов сбора: Псковская областная универсальная научная библиотека (ул..Вокзальная, д.48), ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Набата, д.5) и ОСП «Псковская областная  библиотека для детей  и юношества» (Сиреневый бульвар, д.3).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года
30 января 2020
Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года
«Привет, ивент!» - 30 января (ЗВУК)
30 января 2020
«Привет, ивент!» - 30 января (ЗВУК)
Михаил Ведерников обсудил с детским омбудсменом реализацию новых мер соцподдержки по итогам послания президента
30 января 2020
Михаил Ведерников обсудил с детским омбудсменом реализацию новых мер соцподдержки по итогам послания президента
Александр Котов: Аптеки выведут из-под действия закона о запрете никотиносодержащей продукции
30 января 2020
Александр Котов: Аптеки выведут из-под действия закона о запрете никотиносодержащей продукции
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
30 января 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача

Идет загрузка...