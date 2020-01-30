Псковичей приглашают участвовать в акции «Дарите книги с любовью!»

16:16, 30 января 2020, ПАИ

Псковичи смогут принять участие в Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», которая пройдет с 10 по 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В рамках акции будет организован сбор книг для детских учреждений, состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы.

Стать «дарителем» может любой желающий. Для этого нужно принести новые книги в один из пунктов сбора: Псковская областная универсальная научная библиотека (ул..Вокзальная, д.48), ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Набата, д.5) и ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества» (Сиреневый бульвар, д.3).